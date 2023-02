“Nel rispetto delle procedure standard del dipartimento di Giustizia, nell’interesse della sicurezza ed integrità dell’operazione, questa perquisizione è stata condotta senza un avviso pubblico e noi abbiamo accettato di collaborare”. Bob Bauer, l’avvocato personale del presidente, ha reso noto in un comunicato che gli agenti dell’Fbi hanno perquisito la casa al mare di Joe Biden a Rehoboth Beach, in Delaware, nell’ambito dell’inchiesta sui documenti classificati. Una perquisizione, ha precisato il legale, che viene condotta dal dipartimento di Giustizia “con il pieno sostegno e collaborazione del presidente”.

Si tratta della quarta perquisizione che riguarda il presidente americano: lo scorso 20 gennaio, gli agenti erano entrati nella casa di Biden a Wilmington, dove erano stati trovati altri documenti classificati top secret e sequestrarono anche alcune note scritte da lui a mano. A metà novembre avevano invece perquisito il Penn Biden Center, il think tank dove gli avvocati di Biden avevano trovato il primo gruppo di documenti classificati risalenti al periodo in cui era vice presidente di Barack Obama. Emerge solo ora la notizia quella perquisizione, rivelata da tre fonti informate citate da Abcnews che non precisano però se l’Fbi abbia trovato altri documenti oltre a quelli che erano stati trovati, il 2 novembre scorso, dallo staff del presidente in un suo ex ufficio privato di Washington poi consegnati agli Archivi Nazionali.

Gli agenti federali condussero una nuova ricerca, riferiscono ancora le fonti, proprio per assicurare che fossero state recuperate tutte le carte segrete trasferite, “per errore” affermano dalla Casa Bianca, nell’ufficio privato dell’allora ex presidente. La notizia di questo ritrovamento è stata tenuta riservata per mesi, ed è emersa solo all’inizio dell’anno. Da allora altri documenti classificati sono stati rinvenuti nell’abitazione privata di Biden a Wilmington. La perquisizione dell’Fbi si è conclusa e nessun documento con il marchio ‘classificato’ è stato trovato.