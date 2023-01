Le parole sono armi e sanno fare molto male. Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Gerard Piqué, lo sta sperimentando sulla propria pelle da quando Shakira ha pubblicato Music Session Vol. #53, brano in cui la cantante ha riversato tutto il proprio astio nei confronti del calciatore e della sua nuova fiamma. Clara, come riferisce El Periodico, sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un forte attacco d’ansia e si troverebbe in una clinica privata di Barcellona. Stando alla fonte la 23enne non riuscirebbe più a gestire la pressione dei media derivata proprio dalla vendetta in musica di Shakira, tanto da essere a malapena in grado di uscire di casa.

Fonti vicine alla nuova fidanzata di Piqué riferiscono che Clara Chia Marti sarebbe rimasta molto colpita dalle parole usate da Shakira nel brano: “Ora la fermano per strada per chiederle chi è, per cantarle la canzone, tutti la riconoscono e le è una ragazza piuttosto timida”. E ancora: “Non è facile essere una ragazza di 23 anni ed essere sulla bocca di tutta la Spagna e del mondo intero. Ha avuto bisogno di aiuto ad altri livelli, da parte di esperti”.