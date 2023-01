C’è un nuovo colpo di scena nella tormentata vicenda della rottura tra la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué. Dopo la grande delusione in seguito al tradimento dell’ormai ex marito Piqué con Clara Chía Martí, Shakira ha pubblicato un singolo, Monotonia, dedicato al dolore provato da quella situazione. E oggi la cantante colombiana è tornata con un’altra canzone dal titolo emblematico I’m too big for you (Sono troppo grande per te), dedicata proprio all’ex marito.

Già dal titolo si può capire appunto dove la cantante voglia andare a parare. Se poi si prende il testo e lo si legge ciò che ne emerge è inequivocabile. La popstar parla infatti dell’ex marito e della sua nuova compagna rivolgendo loro parole non proprio carine. Inizia subito parlando di Piqué: “Dici di essere un campione. E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore. Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa. Un lupo come me non è per i principianti. Un lupo come me non è per ragazzini come te, sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te“.

Aggiungendo poi: “Mi hai lasciato i suoceri come miei vicini. I media alla mia porta. Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, fatturano. Dall’amore all’odio il passo è breve”. Poi coinvolge anche la nuova fiamma dell’ex marito, la causa scatenante del loro divorzio: “Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”. Concludendo così: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con una Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello“. Una canzone che asfalta completamente il calciatore, raccontando anche fatti che magari dovevano rimanere privati. Fortuna che Shakira diceva di non provare alcun rancore.