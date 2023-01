Da mesi, ormai, non passa giorno che non arrivino aggiornamenti sulla telenovela che infiamma i giornali di gossip, quella tra Shakira e l’ex compagno Gerard Piquè. Dopo il grande clamore suscitato dalle parole che la cantante colombiana ha riservato alla nuova compagna di lui, Clara Mati, nel suo nuovo, celeberrimo, singolo – “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio” – ecco che ora è Piqué a controbattere, pubblicando sul suo profilo Instagram la prima foto ufficiale insieme alla nuova compagna: “Che belli!“, scrive il calciatore accanto alla foto di loro due insieme, guancia a guancia. Nessun tag né ulteriori commenti ma il messaggio “nascosto” si legge chiaramente tra le righe. Della serie: “Sarà anche una Twingo, ma a me piace lei”.

