Siamo abituati a vederla il più delle volte in posa, impeccabile, con vestiti e accessori alla moda (anzi spesso la moda la detta lei). Questa volta, invece, l’influencer e imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo è apparsa in una veste inedita: paparazzata. Sì, ma non da fotografi professionisti, bensì da una fan. Stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni – 35 anni, 28.5 milioni di follower su Instagram e altri 6 milioni su TikTok – che di recente è stata immortalata da una fan mentre si trovava in macchina. Cosa stava facendo? Semplicemente un selfie. Lo scatto è stato poi pubblicato sui social dalla fan, Flaminia: “In quel momento Chiara non se n’è accorta – ha raccontato la ragazza a noi di FqMagazine -. Io stavo camminando, le ho fatto una foto e poi ho visto che lei l’ha ripubblicata”. La stessa Ferragni ci ha riso su, commentando così: “Paparazzata da qualcuno mentre mi sparo i selfie in macchina“, le sue parole. Un siparietto divertente e sicuramente inusuale. Intanto manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 – in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio – e la Ferry (così ama chiamarla il marito Fedez) sarà accanto ad Amadeus durante la prima e l’ultima serata della kermesse musicale. L’influencer come sta vivendo questi ultimi giorni prima del grande inizio? Con tanta emozione (e non potrebbe essere altrimenti). “8 giorni a Sanremo. Mood?”, ha scritto lei a corredo di uno scatto pubblicato ieri 30 gennaio e in cui posa con un’espressione piuttosto eloquente. Insomma, l’ansia comincia a farsi sentire.

“Sarai divina come sempre”, “L’emozione è forte ma sarà un’esperienza nuova e costruttiva. Ce la farai, non vedo l’ora di vederti”, “Non vediamo l’ora, spaccherai come sempre. Sarà un successo”, hanno cercato di rassicurarla i fan. E non sono gli unici. Solo qualche giorno fa, infatti, Chiara Ferragni aveva pubblicato una foto in cui, commossa, teneva in mano un mazzo di fiori. Da parte di chi? Del suo team di lavoro. “In questi giorni in cui ho sempre un po’ la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida, questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene”, aveva scritto lei. “Tifiamo tutti per te”, le parole che i suoi collaboratori avevano scelto per il bigliettino di auguri. Per completare, ieri 30 gennaio, l’imprenditrice digitale si è regalata una serata di svago in una pizzeria milanese, insieme agli amici più stretti e alla sorella più piccola Valentina. Tutti le hanno portato dei dolci pensieri: dalle candele con la scritta “Gli amichetti saranno sempre dalla tua parte, Sanremo 2023” al beauty mimetico: “Chiara Takes Sanremo 2023. Survival Kit”. Un modo simpatico ed alternativo per dimostrarle tutto l’affetto che provano per lei e per darle la carica in vista di una prova piuttosto importante: “Quando senti l’amore intorno a te in fondo di cosa hai paura? Vi voglio bene amici miei”, ha commentato lei sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)