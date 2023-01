Ci risiamo. Pierluigi Diaco travolto nuovamente dalle polemiche, questa volta nel suo mirino una delle concorrenti di “BellaMa‘”, il programma di Rai2 che mette a confronto i cosiddetti “boomer” e la “generazione Z”. In studio la signora Raffaella si è lasciata scappare un ingenuo “che palle che siete”, parole rivolte alla generazione contrapposta. Il conduttore non l’ha presa bene ed è intervenuto immediatamente: “Oh Raffaella, non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico, chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, soprattutto in tv“, si è rivolto con tono severo alla sua ospite.

“Va bene, ho sbagliato. Non lo dico più”, ha replicato la signora visibilmente avvilita. “Non era terribile però”, ha aggiunto poco dopo la donna ma il padrone di casa ha rincarato la dose: “Da domani sei in punizione per una settimana. Raffaella non si possono dire le parolacce in tv, non si può fare. Veramente te lo dico, lo dico a tutti, è sgradevole. Le reazioni istintive in tv si controllano, siamo il servizio pubblico e non si possono dire”.

2019, Diaco vs Vira Carbone per il cellulare in studio

2023, Diaco vs Raffaella perchè “le parolacce non si dicono”#chiediscusa pic.twitter.com/eijq93vGPR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) 30 gennaio 2023

Episodio andato in onda nella puntata del 25 gennaio, rilanciato solo ieri sui social e diventato virale in poco tempo, con una pioggia di commenti contro la reazione esagerata del volto di Rai2. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha sottolineato sui social il doppiopesisimo di Diaco: “Umiliare una signora perché ha detto ‘che palle’ e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv”, con un riferimento all’ospitata nello show di Iva Zanicchi.

Più volte in onda Diaco ha mostrato una certa severità, nel programma “Io e te” mise nel mirino la conduttrice Vira Carbone a cui squillò in diretta il telefono:“Trovo maleducato entrare in uno studio televisivo quando si parla o con il cellulare acceso, lo trovo maleducatissimo. Vi chiedo di spegnere il telefono”, sbottò il conduttore.