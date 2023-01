Nelle scorse settimane ha suscitato molto clamore l’iscrizione di Madame, da parte della Procura di Vicenza, nel registro degli indagati per falso ideologico a seguito dell’ottenimento di un falso green pass. La cantante aveva provato a chiarire su Instagram la propria posizione, ma il tentativo non era ugualmente piaciuto all’opinione pubblica: “Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure dellaspingendosi su ricerche alternative. Si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di. Durante il covid i miei ci cascano” scriveva l’artista, che solo molto dopo si sarebbe convinta a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e a quelle che finora non aveva mai fatto.