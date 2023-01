Sarà pure il caso editoriale dell’anno, ma Spare, il memoriale del principe Harry, avrebbe avuto effetto boomerang nei confronti suoi e di Meghan Markle. La loro popolarità, infatti, sarebbe in caduta libera non solo in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti, terra che li ha accolti dopo che hanno deciso di salutare la royal family. Harry e Meghan, però, non si aspettavano tutto questo. L’esperta reale Victoria Arbiter riferisce: “Harry ha scritto Spare per raccontare la sua versione della storia, ma il memoriale non è stato accolto come sperava. Certo, ci sono persone che restano solidali con il principe. La maggior parte del pubblico, tuttavia, lo critica. Una conseguenza che di certo non aveva previsto”.

Marito e moglie pensavano che Spare avrebbe giocato a loro favore in termini di simpatia da parte degli americani, soprattutto dopo l’intervista a Oprah Winfrey che aveva visto molti schierarsi dalla loro parte. Stavolta, però, qualcosa non ha funzionato. Si dice che negli States Harry abbia perso la bellezza di 45 punti di gradimento, e Meghan sarebbe arrivata a -13. Una doccia fredda per i Sussex. Un sondaggio di Newsweek fa sapere che il 44% degli americani ha trovato inappropriata la decisione di Harry di riportare dettagli privati delle conversazioni con la famiglia. Anche le continue lamentele pubbliche contro la royal family avrebbero semplicemente stufato. Quale sarà la prossima mossa con cui Harry e Meghan cercheranno di riabilitarsi agli occhi dell’opinione pubblica?