“La linea del governo è stupida, non dura: lo Stato deve applicare le leggi, che prima di tutto impongono di salvare la vita di una persona che rischia a prescindere dai reati che ha commesso. Deve verificare che il regime messo in campo è quello più adatto per una situazione che non è quello della mafia, nessuno chiede di mettere Cospito in libertà, ma esiste già un regime di alta sicurezza che viene applicato ai terroristi”. Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, commentando il regime carcerario a cui è sottoposto l’anarchico Alfredo Cospito. “In questo caso mi pare che la situazione diversa e c’è il tema della vita di una persona soprattutto tutto. Non dobbiamo né farci intimorire né cedere, il tema è l’applicazione rigorosa delle norme”.