In occasione del Giorno della memoria, il Senato pubblica sul proprio sito un video inedito di Sami Modiano dal titolo: ‘La lacrima di un sopravvissuto’. 17 minuti in cui Modiano, oggi 93enne, racconta l’orrore della Shoah ai ragazzi del liceo scientifico Morgagni di Roma, radunati a Palazzo Giustiniani. La leggi razziali fasciste del 1938, l’espulsione da scuola quando era in terza elementare, la deportazione al campo nazista di Birkenau, e infine la cosiddetta “marcia della morte” quando i sovietici si trovavano a pochi chilometri e lui si trovò costretto a camminare insieme agli altri sopravvissuti verso Auschwitz. All’incontro di Sami Mondiano non ha partecipato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che in Aula ha così giustificato la sua assenza: “Io ho voluto non esserci, per non dare neanche il minimo accenno di politicizzazione”