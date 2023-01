Domani, 27 gennaio, è la Giornata della Memoria che ha l’obiettivo di commemorare le vittime dell’Olocausto. Oggi, in Senato, i massimi esponenti delle comunità ebraiche erano in tribuna, quando il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha preso la parola proprio per ricordare la Giornata della Memoria. A un certo punto, però, la seconda carica dello Stato ha detto di non aver partecipato all’incontro a Palazzo Giustiniani della settimana scorsa con Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di sterminio, “proprio per non dare il minimo accenno di politicizzazione di un tema che deve appartenere a tutti”. Dimostrando così una certa confusione sul suo ruolo istituzionale. Era stato proprio La Russa, come ha fatto sapere l’ufficio del Senato, a invitare Sami Modiano a Palazzo Giustiniano salvo poi non presentarsi. Giova ricordare, inoltre, come oggi 26 gennaio La Russa abbia partecipato all’anteprima, a palazzo Madama, del film ‘La seconda via’ di Alessandro Garilli per la Giornata della memoria e del sacrificio degli Alpini.