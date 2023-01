Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in un noto ristorante di Milano insieme ad amici, parenti e colleghi, tra karaoke e torte scenografiche a firma del pasticciere Ernest Knam. Non sono mancate però le polemiche nei confronti della figlia Aurora. Nel mirino delle critiche è finito, questa volta, l’outfit scelto dalla futura mamma per l’evento. Un look total black composto da pantalone lungo nero, con sopra un semplice reggiseno ed abbinato ad un maglione traforato della stessa tinta che lasciava visibilmente scoperto il pancione.

La giovane, prossima al parto, ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti dell’evento scrivendo: “Party col botto” ed è nei commenti al post che si sono scatenati i soliti hater. “A me è simpaticissima. Mi piace tantissimo. Però la pancia di fuori in pieno inverno se la poteva risparmiare. Che necessità c’è ? Pero è pur vero che per fare notizia fanno di tutto. La trovo veramente una caduta di stile”, ha scritto un utente. “Spiegatemi la necessità, la moda ormai di esibire la pancia nuda in gravidanza?! Inoltre è pure stagione invernale, ma questo esibizionismo di un grembo materno è assolutamente di cattivo gusto, una nudità ostentata di qualcosa che dovrebbe essere “sacro”, protetto. Inoltre in questo non trovo alcuna eleganza! Eleganza di comportamento intendo, alcuno stile”, commenta qualcun’altra. Insomma, tante polemiche alla quale però Aurora ormai non presta più attenzione.