Percy Hynes White è stato accusato di presunte molestie sessuali. La star 21enne della serie Netflix, Mercoledì, è al centro di una serie di accuse rivoltegli da un gruppo di ragazze attraverso una serie di tweet. L’attore e i suoi amici avrebbero abusato di loro a varie feste avvenute molto prima rispetto alla lavorazione della serie, poiché si sarebbero verificati quando l’attore aveva tra i 17 e i 20 anni. Tutto è nato, come riporta Marca, da un messaggio postato su Twitter con l’hashtag “#CancelPercy” dall’utente Milkievich. I tweet si sono succeduti uno filo all’altro è vi si racconta come Percy Hynes White e i suoi amici abbiano sfruttato la loro presunta “autorevolezza” dovuta al loro status professionale alle feste contro le donne presenti. “Invitavano solo ragazze che pensavano fossero disponibili in modo da farle ubriacare abbastanza da fare sesso con loro”, c’è scritto in uno dei messaggi.

Sempre nei tweet dello scandalo viene rivelato che l’attore ha abusato di un suo amico, che all’epoca aveva 13 o 14 anni. Con il passare delle ore, la questione è diventata sempre più virale e non ci è voluto molto perché comparissero altre testimonianze di ragazze con le stesse accuse. Un’altra utente, Desiree Cameron, ha spiegato la terrificante esperienza che avrebbe vissuto durante una festa con Percy Hynes White. “Mi ha lasciato stuprare nel suo seminterrato, e quando mi ha chiamato per parlarne, era più preoccupato per la polizia che per il fatto che stessi bene”. Tutta questa faccenda, però, non ha suscitato dichiarazioni né da parte di Hynes White né di Netflix. Intanto, visto il numero di denunce e le polemiche sorte, sono già molte le voci che chiedono il licenziamento e la mancata partecipazione dell’attore alla seconda stagione di Mercoledì.