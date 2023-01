“Domeniche in famiglia“, questa la didascalia che Federica Pellegrini ha scelto per uno scatto che, come si poteva facilmente prevedere, sta facendo discutere. Di cosa si tratta? Nella foto in questione la Divina posa insieme a Matteo Giunta, l’uomo a cui ha giurato amore eterno lo scorso 27 agosto. La scena è la seguente: i due si trovano all’interno dell’ascensore dell’appartamento che condividono a Verona. Lei sorride mentre alza la gamba e la appoggia all’ascensore. Lui, invece, tira fuori la lingua e le lecca lo stivale. L’immagine ‘festish’ ha letteralmente diviso il popolo del web. Se da una parte qualcuno si è fatto una risata, dall’altra invece qualcuno li ha ripresi, disapprovando il loro comportamento. Tra i primi troviamo, oltre all’inviato de Le Iene Giulio Golia, i fan della nuotatrice italiana famosa in tutto il mondo: “Sei più figa della Ferragni! Senza dubbio”, “Ma quanto siete simpatici oltre ad essere belli e bravi?” e ancora: “Siete troppo belli, una coppia perfetta”.

Le critiche, però, sembrano essere state più numerose: “Federica non preoccuparti che gli italiani ti ricorderanno per un bel po’ anche senza queste pagliacciate”, “E gli altri condomini ringraziano per l’impronta in ascensore”, “È proprio vero… Dio li fa e poi li accoppia”. Altre critiche: “Foto demenziale”, “Che ridicoli”, “Sinceramente ti apprezzavo molto come nuotatrice. Adesso, tutte queste foto… tutte queste pagliacciate. No, decisamente non ci siamo. Smetto di seguirti. Che brutto esempio”. Come reagirà la Divina? Probabilmente ignorando i commenti, come sta seguitando a fare. Intanto continuano i preparativi per il Carnevale di Venezia. Sempre su Instagram, Pellegrini ha pubblicato alcuni scatti con dei vestiti bellissimi per l’occasione. “Ieri è stato un pomeriggio magico! Finalmente quest’anno riuscirò a festeggiare il Carnevale di Venezia”, ha scritto la sportiva. Poi ha aggiunto: “L’emozione è ENORME!!! Grazie alla mitica Antonia, e alle sue ragazze, che ieri ci ha aperto le porte del suo Atelier per prepararci al meglio al suo prossimo Ballo del Doge. NON VEDO L’ORA!! Pura magia”. In questo caso quasi esclusivamente messaggi affettuosi sotto al post: “Ti meriti questa libertà”, “Magnifica” oppure: “Che bello! Poi con la tua bella presenza, ancora meglio”.