Una palla per l’albero di Natale di Harry raffigurante la Regina Elisabetta che finisce in mille pezzi. Uno dei tanti aneddoti curiosi presenti in Spare, il libro autobiografico del principe Harry, edito in Italia da Mondadori, riguarda proprio l’addobbo reale. Siamo al Natale 2020. Meghan regala ad Harry una palla decorativa per l’albero di casa, in California, con l’effige di nonna (“lo appesi a un ramo all’altezza dello sguardo. Vederla lì mi rendeva felice e faceva sorridere me e Meg”). Poi accade l’irreparabile, mentre la coppia è in collegamento su FaceTime con amici britannici Archie si aggira stranamente attorno all’albero urtando un ramo. Quello reale. “Sentii lo schianto e mi voltai: c’erano frammenti sparsi ovunque. Archie corse a prendere uno spray. Per non so quale motivo era convinto che, spruzzando l’acqua, sarebbe riuscito ad aggiustare tutto. Meg disse: “No, Archie, no, non spruzzare”. Io presi una paletta e raccolsi i pezzi, senza smettere di pensare: “È proprio strano”.