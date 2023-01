È arrivato in passerella sulle note dell’Ave Maria, vestito da sposa. Giacomo Urtis, chirurgo plastico amatissimo dai vip italiani, è spesso al centro del gossip, anche suo malgrado. Stavolta invece ha scelto di essere protagonista di una sfilata durante l’evento Roma sposa e per il brand Celli Centro Sposi. “Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono e che poi non mi sposano. E così io mi sposo lo stesso”, le parole del chirurgo alla sfilata presentata da Nathalie Caldonazzo. “Non mi rivolgo a nessuno dei presenti in sala”, ha specificato Urtis. Il video è virale sui social.

