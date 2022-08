Federica Pellegrini è pronta a dire “sì”. Oggi pomeriggio infatti la nuotatrice convolerà a nozze con Matteo Giunta. L’appuntamento è per le ore 16 alla chiesa di San Zaccaria a Venezia. Una celebrazione intima e super blindata. I 160 invitati (stando ad alcune indiscrezioni) hanno già avuto modo di ritrovarsi questa mattina per una colazione da Cipriani, uno dei miglior hotel di lusso a Venezia. Poi al via i preparativi in vista della cerimonia e della grande festa subito dopo. I vari brindisi in realtà sono iniziati nella serata di venerdì: i futuri sposi hanno incontrati alcuni degli invitati arrivati prima in laguna. Federica, rigorosamente in abito bianco, ha raggiunto amici e famigliari con un mazzo di fiori tra le mani. Una sorta di prova. La regia di questa giornata così speciale è affidata al wedding planner Enzo Miccio. Sarà lui infatti a seguire tutti i preparativi della cena e del successivo party. La location scelta per festeggiare è il prestigioso hotel JW Marriot. E per quanto riguarda il look? Ad ora non è dato sapere quali siano le maison che vestiranno la coppia. Una sola certezza: le fedi scelte da Federica sono di Damiani. E chissà che a portarle all’altare non sia proprio uno dei cani di Federica tra Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Dopo le nozze il viaggio in America

Nei prossimi giorni Federica Pellegrini in Giunta e marito partiranno per il viaggio di nozze negli Stati Uniti. Ecco cosa ha svelato tempo fa la nuotatrice circa la scelta della meta: “Andremo nei nostri luoghi del cuore. Del resto eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano tanto. Il giro del mondo è un desiderio che abbiamo da tempo ma per ora rimandiamo”. E tra i prossimi progetti di Federica e Matteo c’è anche l’intenzione di trasferirsi in una casa più grande a Verona. Per avere un giorno una camera in più, chissà, per un piccolo nuotatore o una piccola nuotatrice. Proprio come Federica.