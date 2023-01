Federico Fashion Style ha fatto coming out in tv. Ieri pomeriggio, sabato 21 gennaio, l’hair stylist dei vip si è confidato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Qui, Federico Lauri ha tentato di sbrogliare la matassa di tutte le indiscrezioni uscite sul suo conto nell’ultimo periodo. Già ieri vi abbiamo anticipato le forti dichiarazioni di Alessandro Rosica, il quale sostiene che la scelta di Lauri sia stata frutto di un tornaconto esclusivamente economico. A queste e a tante altre illazioni è stato lo stesso Lauri a rispondere, dichiarando di essersi sentito quasi “costretto” a fare coming out. “Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente perché terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, dichiarazioni molto riservate”. E ancora: “Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano. La vita del resto continua e io non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida”.

E in merito alla scelta di parlarne proprio in televisione? “A chi mi accusa di essere andato in tv per soldi tengo a precisare che non è assolutamente vero, anzi”, ha chiuso lapidario il parrucchiere. Questo però non è stato l’unico argomento affrontato durante l’intervista. Oltre all’amore incondizionato per la figlia, Lauri ha svelato il rapporto con la ex Letizia Porcu: “Lei lo sapeva da tempo che ero gay (prima che glielo dicesse tre anni fa, ndr), perché succedevano cose nel mentre. Io, essendo un personaggio pubblico, ho la gente che parla. Magari mi scrivevo con qualcuno, cose soft, eh, e giravano gli screen a lei. Io mi giustificavo dicendo ‘mi hanno hackerato il profilo’ e lei mi rispondeva ‘ah sì ok’”.

Qual è stata quindi la reazione di Letizia a questa notizia? “Mi ha semplicemente detto ‘Ti rimarrò per sempre vicina’, per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia”, ha confidato Federico a Silvia prima di perdere la pazienza nuovamente. “Ora però ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”. A questo punto, facendo anche noi due più due, non ci resta che attendere la prossima puntata di Verissimo con la replica di Letizia Porcu. Chissà!