La moda dei ‘crop top’ (dalle t-shirt ai maglioni corti, che lasciano scoperta la pancia) è ormai diffusa, anzi speriamo che sia in fase discendente e non solo per ragioni di bon-ton. C’è però chi osa un “taglio” ben più particolare. Un vero e proprio buco, anzi una finestra, meglio ancora un’oblò proprio sulla pancia. È Elisabetta Gregoraci, ex signora Briatore che sui social ha postato il suo look per una cena a Montecarlo. Una scelta osata, che molti follower della showgirl e conduttrice non hanno apprezzato. “No! Un no assoluto.. non mi sembra affatto bon ton. Una donna di classe non si presenta a cena così.. non voglio criticare Elisabetta per la persona che è ma questo abbigliamento assolutamente brutto…“, “Hai un fisico stupendo ma questo abito lo trovo volgare. Di sicuro nel tuo armadio avrai abiti eleganti della maison Armani o Valentino. Tali maestri hanno sempre detto che la vera eleganza è non ostentare…“, “Sei splendida… non hai bisogno di indossare outfit cosi volgare”, “Una donna del tuo calibro non può avere una caduta di stile così…”. Molti gli haters che hanno usato parole irripetibili e fuori luogo ma tantissimi anche coloro che hanno apprezzato la scelta di Gregoraci. E voi cosa ne pensate, potrebbe diventare una nuova moda?

