“Sonia, Maria ti ha rubato il vestito. Perdonala“. Così un fanclub Instagram dell’opinionista del Grande Fratello Vip e manager Sonia Bruganelli ha reso conto in alcune stories di un “abito gate” che si è consumato a C’è Posta per Te. Che cosa è accaduto? Maria De Filippi ha indossato un abito che Bruganelli aveva scelto per la puntata del GF Vip dello scorso 24 febbraio 2022. Insomma, una divertente coincidenza che l’opinista ha commentato: “È un onore per me”, con tanti cuori e tante emoticon sorridenti. Si tratta di un mini dress bianco e nero che entrambe hanno indossato molto molto bene.