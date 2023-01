Inizia fuori al freddo, collegato dal parcheggio di Saxa Rubra con il Tg1, l’ultimo annuncio di Amadeus su Sanremo 2023. Il conduttore del Festival, al termine dell’edizione delle 20 del telegiornale è entrato in studio con degli ospiti speciali: i Maneskin. La band romana sarà presente alla terza serata della kermesse, giovedì 9 febbraio.

Reduci dal finto matrimonio, celebrato in grande stile nella loro “città del cuore”, i Maneskin si sono presentati in studio senza Ethan, a casa con la febbre. “Io li invito ogni anno a prescindere perché per me Sanremo è fortemente collegato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin”, ha spiegato Amadeus spiegando il perché del nuovo invito.

L’annuncio era atteso: il conduttore già al telegiornale dell’ora di pranzo aveva suscitato curiosità nel pubblico, anticipando che al Tg1 serale ci sarebbero stati ospiti speciali. La band, ormai conosciuta al livello mondiale, ha appena pubblicato l’ultimo album, Rush!. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saliranno sul palco dopo un’altra band: i Black Eyed Peas, ospiti internazionali della seconda serata, quella di mercoledì 8 febbraio.