Giro in macchina per Roma, tutti i membri della band italiana vestiti da sposa o sposo, poi l’evento a Palazzo Brancaccio. I Maneskin si “sposano” tra loro per pubblicizzare il loro nuovo album “Rush”. I quattro componenti del gruppo rock (Damiano, Ethan, Thomas e Victoria) si sono presentati in abito bianco. Officiante d’eccezione: l’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Tanti i vip presenti: tra gli altri, Paolo Sorrentino, Paulo Dybala, Elisa, Fedez, Federica Pellegrini e Manuel Agnelli.