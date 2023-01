Un nuovo amore in vista per Melissa Satta? Presto per dirlo ma secondo alcune indiscrezione sembra proprio esserci del tenero tra lei e il presidente dell’Inter Steven Zhang. La bomba è stata sganciata dal sito Dagospia: il sito diretto da Roberto D’Agostino parla “affettuosa amicizia”. Non è un mistero che i due siano amici: qualche tempo fa, alcune stories condivise sui social nelle quali i due si trovavano insieme a Miami hanno testimoniato l’amicizia. Ora, a fare impennare il gossip, è il commento di Satta a un post pubblicato da Zhang. Nella foto si vede il presidente dell’Inter festeggiare la vittoria della Super Coppa insieme al resto della squadra. Tra i vari commenti spunta proprio quello dell’ex velina che scrive: “Complimenti”. Un fatto insolito dal momento che, come tutti ben sanno, la Satta è una fan sfegatata rossonera. Pura sportività calcistica?



La cosa certa è che ad oggi Melissa Satta è più libera che mai. Dopo il divorzio col giocatore del Milan Kevin-Prince Boateng, col quale è stata sposata 10 e da cui è nato il figlio Maddox, la Satta ha avuto una relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti. Storia d’amore, anche questa, giunta al termine.