Fedez e Chiara Ferragni avrebbero acquistato una villa storica sul lago di Como, alla ‘modica’, si fa per dire, cifra di ben 5 milioni di euro. A riferirlo sono alcuni rumors citati dal settimanale Chi, che sottolinea come da diverse settimane i Ferragnez abbiamo annunciato sui loro social che presto sarà data un’importante notizia. “Dopo Sanremo vi diremo una cosa bella che riguarda la famiglia”, aveva detto l’imprenditrice digitale nonché co-conduttrice della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023. Molti hanno subito pensato all’arrivo di un terzo bebè, voci subito smentite dalla stessa Ferragni che ha subito smentito: “Non si tratta di questo”. La novità quindi, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe quindi proprio l‘acquisto di una nuova casa proprio sul lago di Como, luogo apprezzato e amato dalla famiglia Ferragnez come meta per weekend fuoriporta.

Nelle foto riportate dal settimanale, si vede la coppia in compagnia di un consulente immobiliare e del loro amico – nonché architetto di fiducia – Filippo Fiora, mentre visitano una dimora storica: “900 metri quadrati suddivisi su due piani”, spiega Chi. A questo bisogna aggiungere la presenza di un parco privato, una piscina, una spa e un accesso esclusivo al lago. Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe già concluso l’acquisto della villa il cui valore si aggira “intorno a 5 milioni di euro esclusa la ristrutturazione in corso”. Oltre al prezzo elevato ciò che più colpisce è la posizione della dimora storica: si trova proprio di fronte alla lussuosa villa Oleandra di George Clooney e Amal Alamuddin. Sembra quindi che l’incipit de I Promessi Sposi debba essere modificato da: “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti..” a “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno tra..“…la villa di George Clooney e quella dei Ferragnez.