Sei mesi fa il divorzio da Jerry Hall. Ora un nuovo amore: Rupert Murdoch, 91 anni, e Anne-Leslie Smith, 66 anni, stanno insieme. A scoprire la relazione, come spesso accade per i personaggi noti, i paparazzi: la coppia ha passato qualche giorno di vacanza nella tenuta del miliardario Anthony Bamford alle Barbados ed è lì che i due sono stati immortalati mano nella mano. La 66enne è la vedova di una star della musica country, Chester Smith. Murdoch è uscito dal quarto divorzio. Anne-Leslie Smith ha prestato servizio volontario come cappellana del dipartimento di polizia di Marin County, California. “Quando ho iniziato a camminare al fianco di dio, le cose del mondo mi sono parse prive di significato. Non sono più le cose, a contare, per me: contano sono le altre persone. Quando lasci che il Signore prenda il controllo della tua vita, puoi avere successo“, ha raccontato in una intervista a proposito della sua fede. Secondo l’Independent, la coppia si è formata lo scorso novembre.