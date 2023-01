Sanremo 2023, il podio è (quasi) scontato: ecco in anteprima a FqMagazine gli ascolti dei 28 brani in gara

La premessa è che quest’anno il livello dei 28 brani del Festival di Sanremo 2023 è alto. Ed è già una bella notizia per la musica italiana. Abbiamo ascoltato, oggi in anteprima, negli studi di “Che tempo che fa” le canzoni della kermesse. Le prime nostre impressioni vedono in pole position (in ordine sparso) Marco Mengoni, Ultimo, Giorgia, ma attenzione alle possibili sorprese sul palco Coma Cose, Colapesce Dimartino, Lazza, Articolo 31 e Rosa Chemical. Una piccola novità sul regolamento. Quest’anno al rush finale dell’ultima serata, lo ha annunciato Amadeus last minute, ci saranno cinque canzoni e non più tre. La gara si fa così più avvincente col vincitore meno prevedibile. Preparate però i fazzoletti. “Ci sono molte canzoni d’amore – ha spiegato a FqMagazine Amadeus stesso – e non solo quello più comunemente inteso, ma anche l’amore introspettivo e in varie sfaccettature. Direi che il racconto dei sentimenti è molto più presente rispetto agli anni scorsi, ancora più del periodo Covid”. Il direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta sulla contro-programmazione Mediaset ci ha detto: “Legittima la loro iniziativa, che abbiamo appreso dalla stampa, noi faremo come sempre il nostro lavoro”.

Tornando ai brani in gara, ad un primo ascolto teniamo sempre a ribadirlo, Anna Oxa potrebbe sorprendere con la sua performance sul palco e un brano di rinascita. Rosa Chemical, Lazza, Levante, Paola & Chiara e Madame hanno hit radiofoniche potenti e vincenti. C’è anche l’importante tema della salute mentale, affrontato da Mr Rain e Modà. Giorgia in versione soul, propone una nuova sé, Marco Mengoni è elegante, Ultimo punta dritto al cuore, Elodie moderna e attuale. Belle le canzoni d’amore di Ariete Tananai, LDA Leo Gassmann, Will e Mara Sattei.

MADAME – IL BENE NEL MALE

(N. Biasin – F. Calearo – I. Sinigaglia)

È una storia d’amore raccontata da una prostituta. Madame non sbaglia nemmeno questo ritorno all’Ariston con una canzone che cattura per sonorità e modernità

Frase cult: Ancora tu sei la puttana che ha ridato un senso ai giorni miei

Giudizio: Un’altra hit di Madame

PAOLA E CHIARA – FURORE

(P. Iezzi – C. Iezzi – Merk & Kremont – L. Grillotti – E. Maimone – J. Ettorre – A. La Cava)

Una canzone che farà ballare l’Ariston. Un ritorno in stile dance per le sorelle della musica italiana. Sarà amata dalle radio, dai fan e dagli organizzatori del Pride.

Frase cult: In questa notte di sole furore furore amarsi e fare rumore

Giudizio: Impossibile star fermi