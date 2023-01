Anna Oxa chiarisce la sua posizione in merito alle interviste che le verranno chieste durante la settimana sanremese. Che cosa farà? Semplice: non ne rilascerà. Un’idea dello “stile di comunicazione” scelto dall’artista si è avuta qualche giorno fa, quando Giovanna Civitillo, inviata de La Vita in Diretta e moglie di Amadeus, ha cercato di intercettarla ottenendo in cambio un sorriso. Oxa infatti ha “dribblato” telecamera e inviata senza rilasciare dichiarazioni, salvo poi spiegare su Facebook: “È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… Dai solito…”. Ora, quando mancano pochi giorni all’inizio dl Festival, il team di Oxa spiega: “OXARTE INFORMA: L’Artista Anna Oxa fino a metà febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti… Vi ringraziamo per la gentilezza, la cura e la comprensione che state avendo sia in Svizzera che in Italia. La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival. Chi fosse interessato all’intervista radiofonica e/o giornalistica potrà contattarci direttamente (facendo un messaggio tramite whatsapp +41762958846) in modo da poter programmare il calendario per le interviste seguendo l’ordine delle richieste. Ringraziamo tutti voi del pubblico per far rimanere Anna Oxa ancora in testa con netto vantaggio di preferenza nei sondaggi promossi in occasione del Festival. Grazie per la cortese attenzione. Milly”.