Star amatoriale di Onlyfans rifiuta (per ora) le proposte di Rocco Siffredi e Max Felicitas. Lei è Ilaria Rimoldi, la 25enne brianzola d’origine e veronese d’adozione, diventata celebre per essere una delle tante ragazze che si allontanano da una forma di lavoro tradizionale e che si trasferiscono armi e bagagli su Onlyfans campando a livello economico più che dignitosamente (10mila euro al mese dice lei). E visto che Rimoldi non ha ancora ecceduto oltre le immagini in lingerie ecco che un paio di proposte “indecenti” che l’hanno fatta sobbalzare. Ma andiamo con ordine. Perché intanto c’è ancora un grosso polverone attorno al presunto “licenziamento” da Gardaland, dove Rimoldi lavorava con un contratto stagionale fino a poco tempo fa. Su molte testate italiane è passata l’informazione che dal parco giochi del veronese fosse arrivato un allontanamento irrevocabile per la dipendente estiva, in quanto in alcuni video (non osè) aveva indossato la divisa aziendale.

In un lungo e dettagliato pezzo pubblicato da Today viene però spiegato che le cose, tra Rimoldi e Gardaland, potrebbero essere andate diversamente, ovvero che la ragazza abbia scelto di sua sponte l’allontanamento, quindi di non rinnovare alcun contratto stagionale prossimo futuro, dal suo lavoro al parco giochi. “La sfilza di incongruenze sta per concludersi, ne manca solo una, la più plateale”, si legge nell’articolo accanto al commento dei video su TikTok della scorsa estate della Rimoldi. “Lo scorso 23 settembre un ragazzo commenta: Salutiamo il rinnovo. E lei: “Non ho accettato il rinnovo”. Insomma, il percorso della Rimoldi verso i video di Onlyfans 24/7 sembra essersi compiuto abbandonando Gardaland. Percorso che avrebbe comunque avuto sollecitazioni di non poco conto.

È la stessa Rimoldi, come riporta l’Arena, a spiegare che sia Max Felicitas che Rocco Siffredi hanno provato l’approccio professionale nei suoi confronti. “Un giorno mi ha scritto il manager di Rocco Siffredi, chiedendomi se mi andava di fare un video con lui. Gli ho chiesto delle informazioni ma poi ho preferito rifiutare, per ora non mi va di fare video a luci rosse. In futuro…chissà”. Picche anche a Max Felicitas che avrebbe avanzato una proposta di video soft porno. “Non me la sento, almeno non ora. In futuro chissà”, ha chiosato la ragazza.