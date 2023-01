Mettersi letteralmente a nudo per lanciare il nuovo singolo? Sì. Anzi, forse sarebbe sembrato strano il contrario. Parliamo ovviamente dei Maneskin e, nello specifico, del frontman Damiano David (che non è la prima volta che posa sui social come mamma l’ha fatto) . Ma torniamo a oggi, 13 gennaio. Su tutte le piattaforme è, infatti, disponibile il nuovo brano della band romana ormai famosa in tutto il mondo. Il titolo del singolo – che vede la collaborazione del leggendario Tom Morello – è ‘Gossip‘, tratto dall’album ‘Rush!‘, in uscita il prossimo venerdì 20 gennaio. Per lanciare il nuovo singolo, Damiano David ha deciso di spogliarsi completamente: così, infatti, appare sulla pagina ufficiale della band (6.3 milioni di follower).

Senza vestiti, con una lunga collana al collo e il braccio alzato a salutare, mentre se la ride. A coprire le parti intime ecco una grande stella bianca. Il tutto ambientato in uno studio di registrazione, con la batteria sullo sfondo e la scritta ‘Maneskin’. “GOSSIP con Tom Morello è fuori da stanotte, preparatevi! E un’altra sorpresa arriverà domani“, si legge nella didascalia a corredo dello scatto, in cui Damiano ha anche rasato i capelli a zero. Ma questa non è una novità dell’ultima ora. Basta andare indietro di circa una settimana per trovare, sul profilo TikTok della band, un filmato in cui Damiano dice addio al taglio di capelli lunghi e sbarazzini, rasandoli. In quell’occasione i fan sono rimasti letteralmente senza parole. Come hanno reagito, invece, allo scatto del loro beniamino in deshabillé? “Tutti dicono GRAZIE”, “Ho bisogno di un avviso”, “La sorpresa è la stessa foto senza stella, vero?”. In molti, insomma, hanno gradito. Ma non tutti. Infatti non sono mancate le critiche (anche aspre): “Stiamo al ridicolo, anche se mi piace la vostra musica”, “Fratè queste cose i Blink le facevano 25 anni fa”, “Già con i capelli tagliati ti sei rovinato, poi queste foto di mer*a”. Al di là dei giudizi della gente, i Maneskin riusciranno a fare centro anche questa volta? Loro ce l’hanno messa tutta. “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band!”, le parole di Damiano, riportate dall’Adnkronos. Poi Victoria ha spiegato la genesi del brano: “La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”, la dichiarazione della musicista. C’è grande attesa anche per il videoclip, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, che sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube della band dalle ore 18 (scrive ancora Adnkronos).