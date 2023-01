Tanto lo spavento preso dal calciatore spagnolo Alvaro Morata in seguito alle condizioni della moglie Alice Campello. Dopo il parto della loro quarta figlia, Alice ha avuto alcune complicazioni che l’hanno portata a stare per qualche giorno in terapia intensiva. Riprendendosi poco alla volta, è tornata sui social pubblicando un video. Come lo stesso Morata aveva raccontato su Instagram, quelli vissuti durante la nascita della loro quarta figlia Bella sono “stati sicuramente i giorni peggiori della mia vita”, aggiungendo poi che fortunatamente il peggio era ormai passato.

Dodici ore fa è arrivato un video pubblicato dalla stessa Alice: un susseguirsi di immagini in cui oltre a vedersi la piccola Bella tra le braccia della mamma, si vedono anche i 3 ometti di casa, Leonardo, Alessandro ed Edoardo, che si prendono cura della nuova arrivata. Tra carezze, baci e tante coccole, al video Alice aggiunge una didascalia nella quale ringrazia tutte le persone che le sono state vicine: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel)”.

Non poteva certo mancare un ringraziamento verso l’amore della sua vita, Alvaro, al quale ha detto: “GRAZIE @alvaromorata sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

.