Che i commenti sul corpo delle persone siano pessimi e pericolosi, noi di FQMagazine lo ribadiamo ogni volta che è possibile. E siamo felici quando a farlo, con il megafono di cui dispone perché artista straordinaria e dunque seguita in tutto il mondo, è Lizzo: “Ho visto commenti andare da, ‘Oh mio Dio, mi piacevi quando eri grassa. Perché hai perso peso?‘ a ‘Ehi, perché hai fatto un BBL? Mi piaceva il tuo corpo prima‘ a ‘Oh mio Dio, sei così grossa! Devi perdere peso, ma per la tua salute!‘ e ‘Oh mio Dio, sei così magra che hai bisogno di rifarti il ​​culo o le tette o qualcosa del genere‘”. Della serie, che cosa spinge le persone a commentare il corpo degli altri? E in questo caso di un’artista? “Vi rendete conto del fatto che gli artisti non sono qui per accontentare i vostri standard di bellezza? Gli artisti sono qui per fare arte. E questo corpo è arte”, ha continuato Lizzo. Poi due frasi da scolpire nella pietra: “Il discorso sui corpi ha ufficialmente stancato. Con il mio, farò ciò che voglio”. E ancora: “Vorrei che commentare vi costasse tutti i soldi che avete così vedreste quanto tempo state sprecando”. Grazie Lizzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)