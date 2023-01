Nemmeno il tempo di festeggiare per le vendite record di Spare, quasi 500 mila copie in ventiquattr’ore solo nel Regno Unito, e già il principe Harry deve fare i conti con un nuovo clamoroso gossip che rimbalza da Montecito: quello su una furiosa lite con la moglie Meghan Markle, subito diventata il preludio per le ennesime indiscrezioni sul possibile divorzio. Altro giro, altra grana per Harry: se da una parte deve fare i contri con l’ostracismo della Royal Family – da Buckingham Palace trapela che probabilmente l’incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio, se la guarderà dal divano in quanto “sgradito” dopo il memoir bomba -, dall’altra sarebbe alle prese con una crisi coniugale di quelle pesantissime.

ARIA DI DIVORZIO TRA HARRY E MEGHAN? – A sganciare la notizia shock è stato il magazine tedesco Frau Aktuell, secondo cui i Duchi del Sussex (ribattezzati malignamente i duchi di Montecito) sarebbero stati protagonisti di una discussione così accesa da richiedere l’intervento della polizia della contea californiana dove vivono. Ovviamente, conferme dai diretti interessati non ce ne sono, prove fotografiche dell’arrivo delle volanti nemmeno, eppure l’indiscrezione ha fatto il giro del mondo. Quale sia stato il motivo scatenante non è dato saperlo, ma che tra i due le acque siano piuttosto agitate è una di quelle voci che circolano con insistenza da mesi, tanto che diverse fonti vicine all’ex attrice raccontano di come Meghan starebbe pianificando nei dettagli le tappe verso il divorzio.

I NUOVI PROGETTI DELLA COPPIA, IL DIVORZIO E LA EX INGOMBRANTE – Insomma, mentre si mostrano al mondo più uniti e complici che mai (nella serie Netflix Harry & Meghan, così come nell’ultima uscita pubblica, a Boston), in privato i rapporti sarebbero molto meno patinati. Ad esasperare la situazione sarebbe stata la clamorosa attenzione mediatica posta su Harry dopo l’uscita di Spare, nel quale per altro dedica pagine affettuose ad una delle sue storiche ex, Chelsy Davy, parlando della quale il principe disse ad alcuni amici che era stata “la cosa migliore che gli fosse capitata”. Parole sgradite a Meghan che, qualora imboccasse davvero la strada del divorzio, dovrebbe fare i conti con un blindatissimo accordo prematrimoniale firmato col marito. Prima di tutto però vengono gli affari, visto che la coppia ha un’agenda fitta di impegni tra conferenze, un nuovo libro (pare dedicato al cibo biologico) e un contratto con Netflix per realizzare altre serie di cui saranno i co-produttori. E, in fondo, business is business.