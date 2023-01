Prima era conosciuto come Rodrigo Alves, il Ken umano, ora come Jessica Alves, la Barbie umana. Come se le operazioni chirurgiche per “arrivare a Ken” non fossero bastate, Jessica ha deciso di sottoporsi a ben 90 interventi chirurgici estetici per assomigliare ad uno dei giocattoli più amati dalle bambine, Barbie. Un percorso iniziato nel 2020 e che le è costato oltre un milione di sterline.

Ieri sera Jessica Alves è stata protagonista di un servizio mandato in onda de Le Iene, su Italia Uno. La nota trasmissione aveva già seguito Jessica nel 2020, in Thailandia, quando aveva deciso di sottoporsi all’intervento per cambiare sesso. Da allora nessun contatto fino a ieri, quando la Alves ha rilasciato una lunga intervista con la Iena Alessandro Di Sarno. I temi trattati sono stati molti: dal suo ritorno in Thailandia per far modificare la vag**a perchè “non era abbastanza profonda” alla difficoltà di trovare l’amore della sua vita.

“Adesso posso avere un rapporto sessuale con un p**e di 24 centimetri”, ha dichiarato Alves in merito al suo nuovo intervento estetico. Una voglia la sua che dice di aver soddisfatto abbastanza, dal momento che dopo l’intervento ha “provato p**i grandi e piccoli, di ogni colore”. Tra queste esperienze c’è una particolare che ricorda bene, quella avuta con un ragazzo siciliano, col quale racconta avere “avuto sei orgasmi”: “Io non so cosa una donna biologica sente, ma io quando un orgasmo arriva sento come se una cosa molto grande stia provando ad uscire dal mio corpo, però non esce nulla se non l’emozione”.

Ma nonostante queste esperienze ‘passeggere’, Jessica si augura di trovare il suo principe azzurro, quello con cui poter adottare dei bambini e vivere serenamente la sua sessualità: “Io desidero camminare mano nella mano, vorrei adottare un bambino o una bambina, vorrei avere un fidanzato, una famiglia mia, voglio una persona che mi bacia, mi abbraccia, che mi prende per mano”.

E l’amore vero lo aveva trovato, peccato però che non sia durato molto a lungo perché la Alves deve fare i conti, troppo spesso, con i pregiudizi. Si trattava di un ragazzo inglese “molto intelligente e educato, avevo pensato di aver trovato l’uomo della mia vita. Ma poi lui stava guardando i giornali e mi ha chiamato e mi ha detto che si è sentito ingannato, che io non gli avevo detto niente. ‘Io non sono mai stato con un uomo’ mi ha detto. Ma io sono donna, non sono transessuale. Non so perché lui ha reagito così”, ha raccontato confusa.

Alves ama il suo corpo, col quale si sente finalmente a suo agio. Una serenità alla quale sarebbe bello aggiungere la felicità di avere accanto un ragazzo italiano perché secondo Alves: “Sono più caldi e baciano bene e poi sono bravi a letto.” Proprio Le Iene, tempo fa, avevano pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale un video dove cercavano un ragazzo per Jessica. Le segnalazioni sono arrivate, molti hanno voluto conoscerla ma non sempre è andata come sperato. Anzi, un uomo dopo aver espresso interesse si è tirato indietro non presentandosi all’appuntamento. Ma per vedere cosa è accaduto bisogna attendere una nuova puntata del programma.