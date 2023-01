Ore di apprensione e massima tensione quelle che ha vissuto Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è diventato da poco papà della sua quarta figlia ma non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto dal momento che dopo il parto la moglie, Alice Campello, ha avuto delle complicazioni.

A comunicarne la notizia era stato lui stesso con un post su Instagram: “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra”.

Poche ore fa, Alvaro è tornato a parlare e questa volta ha dato buone nuove. Pubblicando una foto di Alice, visibilmente provata, con in braccio la piccola Bella ha scritto: “Ciao a tutti! Alice Campello è uscita dal reparto di terapia intensiva e si trova nella stanza dove sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assimilando tutto”, rassicura subito i fan e tutti gli amici che sono stati vicino alla coppia in questo momento così delicato.

Continua poi: “Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei sicuramente un combattente e un esempio per me. Questi sono stati sicuramente i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti nella mia vita. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone del C.U.N. per la loro gentilezza e le loro cure. Grazie al dottor Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti voi“.