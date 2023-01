Migliaia di persone si sono ritrovate martedì 10 gennaio in piazza Cinelandia, nel centro di Rio de Janeiro, per manifestare a favore della democrazia, in risposta all’assalto al Congresso e agli altri palazzi del potere nella capitale Brasilia da parte dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Una mobilitazione molto colorata, con diversi striscioni e bandiere, che ha coinvolto anche altre importanti città brasiliane, a cominciare da San Paolo, dove una parte dell’Avenida Paulista, la strada più famosa del Brasile, è stata bloccata al traffico mentre la folla cantava e ballava chiedendo giustizia