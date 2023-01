Dopo aver letto le previsioni dell’oroscopo cinese che indica il 2023 come l’anno del Coniglio, è d’obbligo, per non dire urgente, leggere l’Eros-copo del sesso e del tradimento segno per segno. Quello del nostro zodiaco, da Ariete a Pesci. A stilare un’analisi dettagliata di come andranno le cose dal punto di vista delle trasgressioni, virtuali e non, ci ha pensato Incontriextraconiugali.com, che già in passato ci aveva stupito con lo ‘scientifico’ studio sulle misure dell’attributo maschile diviso per regioni. Il ridanciano sito dedicato agli incontri extra per sposati, conviventi e impegnati, che propone l’ebbrezza dell’avventura segreta come filosofia di vita, questa volta mette in campo competenze astrologiche. Un vero e proprio Eros-copo.

Si scrive proprio così, con il trattino in mezzo, per far capire che la esse di eros non va unita alle sillabe successive. Chi non è esperto di etimologia e non sa che skopéō in greco antico significa ‘osservo’, potrebbe fraintendere. Cosa quindi dobbiamo aspettarci dall’anno nuovo? “Sarà l’anno degli incontri extra-coniugali, con un gennaio molto trasgressivo per i segni di fuoco e un’estate all’insegna del tradimento un po’ per tutti”, spiega Alex Fantini, il fondatore della pagina. E specifica: “Ariete, Leone e Sagittario potranno godere di una grande carica erotica e di una maggiore capacità di seduzione. Ma per tutti, soprattutto a partire dalla metà di luglio 2023, grazie alla congiuntura astrale e all’incremento dei livelli di testosterone e cortisolo, i sensi si infiammeranno facendo aumentare il desiderio di tradire e la propensione alle scappatelle”. Ecco allora che cosa significano, segno per segno in merito alla trasgressività, il passaggio di Plutone dal Capricorno all’Acquario, quello di Saturno dall’Acquario ai Pesci e quello di Giove prima in Ariete e poi in Toro.

Ariete: tradisce già da gennaio e rischia – con il 98% è al primo posto nell’indice di tradimento

A gennaio gli Ariete si ritrovano con Venere in buon aspetto già dal 3 del mese, ottenendone slancio e passione, mentre la ripartenza di Marte del giorno 12 consentirà loro di esprimere la massima energia sessuale dell’anno. Essendo molto passionali e amando particolarmente le avventure, non riusciranno a fare a meno di rischiare e di lanciarsi nel gioco di una relazione parallela.

Toro: defilato, se tradirà non sarà colpa sua – 39%, posto 11

Per i Toro, la latitanza di Venere, che trascorrerà quest’anno parecchio tempo in posizione defilata, potrebbe mandare in secondo piano l’amore ed il sesso. Nei mesi estivi, tuttavia, essi si troveranno a vivere molte situazioni inaspettate, all’insegna della trasgressione e delle novità.

Gemelli: stress da troppo affollamento già dall’estate – 53% posto 8

I Gemelli avranno la loro massima vivacità sessuale da giugno ad ottobre: in questo lasso temporale Venere sarà brillante, mentre a partire da agosto Marte non smetterà di abitare in questo segno, accendendo ulteriormente le passioni seppure con qualche eccesso energetico che bisognerà saper gestire per evitare che tutto si trasformi in tensione.

Cancro: seduce e tradisce con la fantasia – 69% posto 6

I Cancro, con Mercurio in ottima posizione da aprile fino a metà giugno e poi ancora dalla fine di luglio fino all’8 novembre, saranno favoriti in queste date nella loro capacità di seduzione. Il loro maggiore desiderio di trasgredire si concretizzerà a luglio, mese in cui insieme ad un Nettuno retrogrado vivranno di fantasia e voglia di sperimentare “cose nuove”.

Vergine: ama e trasgredisce da subito – 55% posto 7

Per i Vergine, l’anno comincia timidamente bene già a partire da gennaio, quando Venere e Marte accendono la voglia di amare, ma il sesso trasgressivo si concretizzerà dal 12 gennaio in poi, grazie alla ripartenza di Marte. L’apice della trasgressione si toccherà a luglio.

Leone: tradisce sin da gennaio ma desidera fare corna speciali – 95% posto 2

I nati sotto il segno del Leone, il secondo segno di fuoco, avranno una fortissima voglia di trasgredire durante tutto gennaio con la voglia di “cose speciali”. Dal 12 del mese, inoltre, Marte riaccenderà i desideri che toccheranno il massimo intorno al 18 gennaio.

Sagittario: tradiscono ma con romanticismo – 86% posto 3

Per i Sagittario, anch’essi del segno di Fuoco, romanticissimi ma anche grandissimi traditori, dal sestile Venere incoraggerà a dimostrare una maggiore dolcezza nel sesso, mentre Marte, dall’opposizione, ripartirà il 12 gennaio, riaccendendo grandi momenti di passione.

Bilancia: infedele perfetto non si fa scoprire – 74% posto 5

Anche per i nati sotto il segno della Bilancia, l’anno comincerà bene: il 2023 parte esigente, chiedendo molto ma anche offrendo moltissimo con Marte che fino a fine marzo non smetterà di rimanere in trigono, rendendo più facile le relazioni. Portati per natura alle relazioni e allo scambio, i Bilancia riusciranno così a dominare l’arte dell’inganno e ad essere infedeli senza che nessuno se ne accorga.

Scorpione: affidabile, ma non se trova semplice la via – 28% posto 12

Per gli Scorpione, una lunga quadratura estiva di Venere renderà meno facili i rapporti da giugno ad ottobre. Le maggiori trasgressioni le potranno vivere a marzo e poi a dicembre. I nati sotto questo segno sono molto affidabili, ma questo non vuol dire che non siano in grado di tradire, anche perché farlo oggi è facilissimo.

Capricorno: spietato, tradisce senza senso di colpa – 48% posto 10

Per i Capricorno, nei giorni centrali di gennaio il sole faciliterà una maggiore connessione alle passioni ed alle fantasie mentre Mercurio riprenderà a funzionare il giorno 18, in tempo per consentire ai nati sotto questo segno di vivere senza sensi di colpa le loro scappatelle e trasgressioni. Altra ventata di novità la porterà Saturno che dai primi di marzo si farà nuovamente vedere e sentire collocandosi nella casa della comunicazione, aiutando così l’interazione e regalando nuove avventure.

Acquario: languido e dolce, forse anche troppo nel primo trimestre – 77% posto 4

Gli Acquario vivranno un gennaio intenso. Venere stimolerà lungo tutto il mese la dolcezza, mentre il nuovo moto diretto di Marte riaccenderà dal 12 gennaio in poi languori erotici ed occasioni ad hoc per esprimere al massimo l’eros. Marte renderà molto decisi i nati sotto questo segno fino a marzo, per cui i primi tre mesi dell’anno sono il momento ideale per trasgredire.

Pesci: quelli di marzo poveri illusi, quelli di febbraio concreti traditori – 52% posto 9

Infine, ultimo segno dello zodiaco, i Pesci, esteti ed amanti della bellezza, sono tendenzialmente grandi traditori. Ma quest’anno Saturno arriverà solo fino ai sette gradi del segno, diffondendo concretezza solo per i nati di febbraio. I nati dal 10 marzo in poi dovranno invece affrontare le illusioni di Nettuno, caotiche e palpabili solo da luglio in poi quando il pianeta sarà anche retrogrado. I Pesci hanno però il vantaggio di sapere organizzare le loro scappatelle con una tale astuzia da rendere quasi impossibile essere scoperti.