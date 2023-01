La prima uscita a tre, con relativa foto di rito, per i candidati alle Regionali in Lombardia è stata all’hotel Principe di Savoia per il tradizionale pranzo benefico, la ‘Befana del clochard’, organizzato dai City Angels. Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, indossata la pettorina, hanno servito ai tavoli a circa 200 persone senza fissa dimora. Tra selfie e risotti, la più scatenata nei balli è stata la Letizia Moratti, immortalata nei video social mentre si muove al ritmo della hit di Umberto Balsamo, Balla