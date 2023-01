Giulia De Lellis è riuscita finalmente a tornare in Italia. Con il fidanzato Giulio Beretta ha deciso infatti di festeggiare il Capodanno all’estero, più precisamente a New York prima e St. Barth poi. Non chiedete però ai diretti interessati dettagli sui voli di andata e ritorno. Tra ritardi, coincidenze perse e mancanza di informazioni, Giulia ha voluto sfogarsi con i suoi followers attraverso le sue Instagram stories. Per la precisione, l’influencer ha voluto raccontare il disguido avvenuto durante il viaggio per rientrare in Italia: “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli”.

Stesse problematiche dunque che avevamo già avuto modo di sentire dalla diretta interessata durante il viaggio di andata. Non solo: stanca di aspettare De Lellis ha deciso di volare con un jet privato per non perdere un’ulteriore coincidenza. Scelta che l’avrebbe spaventata non poco a causa delle piccole dimensioni del mezzo: “Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”.

Attenzione però perché le disavventure per Giulia e Giulio non sono terminate. I bagagli dell’ ”esperta di tendenze” sono andati smarriti per 10 giorni: “Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”. E ancora: “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”, ha sottolineato De Lellis. Che (dis)avventura!