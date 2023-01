È il primo Capodanno da separati e per trascorrerlo hanno scelto due mete molto lontane tra loro. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia (ormai ex) più chiacchierata degli ultimi mesi. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, il Pupone e la conduttrice Mediaset si sono detti addio: tra presunti Rolex rubati, scarpette, borse di valore, avvocati e tribunali, come fosse la sceneggiatura di un (triste) film. Ma torniamo ad oggi. Anno nuovo, vita nuova e soprattutto partner nuovi. L’ex capitano giallorosso prima è volato a Miami e ora si troverebbe ai Caraibi per una crociera lussuosa insieme ai figli Cristian e Chanel, ad alcuni amici e soprattutto insieme alla ‘sua’ Noemi Bocchi, la donna che gli ha letteralmente stravolto la vita, tanto che ormai hanno acquistato insieme un appartamento a Vigna Clara (zona Roma Nord, dopo più di 20 anni nella ‘lontanissima’ Roma Sud).

L’ex numero 10 della Roma è stato anche recentemente filmato mentre improvvisava uno scambio di passaggi con alcuni tifosi tra le strade americane, come documentato anche dalla Gazzetta dello Sport. E Ilary Blasi invece? La presentatrice di Canale 5 è volata a Bangkok insieme al nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due hanno scelto come luogo di soggiorno un hotel da sogno, il Lebua Hotels & Resorts. Si tratta di un edificio moderno e super chic che vanta una vista mozzafiato sulla città. Il prezzo della sua suite? Si aggirerebbe intorno agli 800 euro a notte. Chi sperava di poter vedere qualcosa di più della loro vacanza è stato accontentato. Infatti Blasi, nella giornata di ieri 2 gennaio, ha pubblicato alcuni scatti e video inediti. Attraverso le proprie Instagram Stories, la conduttrice 41enne ha mostrato la zona relax tra laghetti, divani e luci soffuse. Poi uno scatto in posa con pantalone lungo blu, top oro e scarpe scintillanti. Infine la parte culinaria: spaghetti con gamberi e pomodori e pizza con nutella e fragole. Di Sebastian non vi è traccia anche se, aguzzando gli occhi, in uno dei filmati pubblicati si vede un uomo seduto, in fondo, ma non è detto che sia proprio lui.

Intanto le immagini sono state riprese e pubblicate dalla pagina ilary_blasi_fanpage (251.000 follower, decisamente meno rispetto al profilo ufficiale della conduttrice che ne conta ben 2.1 milioni). I commenti? Contrastanti. In molti hanno sottolineato con affetto la bellezza della conduttrice romana: “Bellissima e meravigliosa. La più bella al mondo”, “Buon 2023, bellissima e come sempre il tuo outfit è superlativo”, “Stupenda, auguri di buon anno e buon divertimento”, si legge sotto al post. Immancabili i pareri negativi: “Cos’è successo alla mascella? Osso sporgente”, “Cosa stai combinando a ‘sta faccia?“, “Bella? Una volta, ora è di plastica”. Qualcun altro tira in ballo anche Noemi Bocchi: “Anche lei è rifatta, ma fatela finita. Perché accanirsi con Ilary?”. La domanda è un’altra: perché dover criticare sempre l’aspetto estetico delle persone? Ah, a saperlo.