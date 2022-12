“Capodanno a Miami” può sembrare il titolo (o forse lo è?) di uno dei cinepanettoni diretto dai fratelli Vanzina, ma stavolta i vanziniani protagonisti sono reali. Ed è un misto tra vita reale e social, per giunta. Francesco Totti in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi e delle figlie Chanel e Isabel ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno lontano da occhi indiscreti (si fa per dire). La famiglia allargata è stata avvistata ieri mattina a Fiumicino pronta a imbarcarsi per l’America. Un viaggio che i ben informati definiscono “last minute”. Questione di giorni dunque e il Pupone dovrebbe rientrare nella Capitale in vista del primo anniversario della nuova storia d’amore. Totti starebbe pensando a festeggiare in intimità con Noemi e successivamente con tutti gli amici che hanno seguito da vicino questo legame da quando la relazione è cominciata e si è rafforzata. L’ex moglie Ilary Blasi quindi ha deciso di approfittare dei pochi giorni senza figli per volare in Thailandia in compagnia del nuovo fidanzato, rampollo in famiglia di costruttori, Bastian Müller Pettenpohl. I due si starebbero frequentando ormai da qualche mese ed ora entrambi sono pronti ad uscire allo scoperto. Anche in questo caso un viaggio “toccata e fuga” per permettere alla conduttrice di tornare dai figli e prepararsi così all’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi”, prevista in primavera su Canale5. Con tutta probabilità i due genitori staranno rispettando un calendario concordato in fase di separazione per far sì che i figli possano stare con entrambi in modo equo. Baby K sarà stata d’ispirazione per il capodanno di Ilary? “Volerei da te, da Milano. Fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok”.