Chiudevamo il 2022 con la notizia dei festeggiamenti a Miami della famiglia Totti in vista del nuovo anno. Oggi invece Francesco sembra esser vittima di body shaming da parte dei suoi stessi followers su Instagram. L’ex capitano della Roma ha caricato sui social un post dove compare al fianco di un’automobile sponsorizzata in veste di testimonial (l’immagine è tratta dal profilo social dell’ex calciatore): “Per l’anno nuovo vi auguro di trovare un bel compagno di squadra. Il mio l’ho scelto”. Peccato però che Francesco sotto la foto abbia trovato ben altro. Tanta cattiveria e commenti al vetriolo. “Mangia di meno” – gli scrive un utente. Gli fa eco un altro: Ti sei mangiato le borse di Ilary?”. E ancora: Te sta a venì er doppio mento, te sei magnato er capitano”. Tra loro c’è anche chi tira in ballo la nuova compagna Noemi Bocchi. Non solo: qualcuno ha notato che ultimamente il Pupone non risulta più sorridente come prima. Effetto sicuramente della separazione legale che si sta trascinando da mesi soprattutto per quanto riguarda la gestione dei figli. Se per Capodanno l’ex numero 10 ha potuto contare sulla famiglia allargata al completo (Cristian, Chanel , Isabel più i due figli di lei, Sofia e Tommaso e l’amico Emanuele Maurizi) lo stesso non si può dire per Ilary Blasi. La conduttrice ha optato per un ultimo dell’anno all’insegna del relax, lontana da social e distrazioni. La meta scelta? Bangkok, in compagnia del nuovo fidanzato e imprenditore tedesco Bastian Muller. Al contrario, Francesco, è stato immortalato sul lungomare di Miami, più precisamente a Lincoln Road – South Beach. Outfit? Semplice: bermuda e maglietta. Qui Totti ne ha approfittato per fare due tiri a pallone con figli, amici e turisti di passaggio. Il video, inevitabilmente, è volato su Instagram. E qui i complimenti non si sono di certo sprecati. Insomma, due lati social della stessa medaglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)