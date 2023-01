Continua lo scontro a distanza tra Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli. Ospite di Oggi è un altro giorno, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle è tornata a parlare della sua partecipazione al talent di Rai1 e, inevitabilmente, anche della diatriba infinita con la giurata dello show. Cui ha riservato una frecciatina al vetriolo, spiegando che nella sua carriera ha sempre scelto le persone con cui fare polemica. Frase che non è passata sottotraccia e che la conduttrice Serena Bortone ha utilizzato come assist perfetto per tornare sull’argomento.

LUISELLA COSTAMAGNA E LA FRECCIATINA ALLA LUCARELLI – “Mi pare che la Selvaggia Lucarelli monopolizzi un po’ troppo il dibattito”, ha commentato Luisella Costamagna dopo che la Bortone aveva chiesto allo stilista Guillermo Mariotto, anche lui ospite in studio, quale fosse lo stato dei rapporti con la collega giurata. Poi la Costamagna ha spiegato il senso del suo gesto durante la finale di Ballando, quando si è tappata le orecchie per non sentire i commenti della Lucarelli che contestava il fatto che fosse approdata in finale nonostante la lunga assenza causata dal suo infortunio. “Io sono andata a Ballando per ballare, non per fare polemica”, ha detto. E il senso del suo gesto? “Mi sono tappata le orecchie perché da mezz’ora si parlava di me e del fatto che non dovevo stare in finale. Ho proposto anche a Pasquale (il suo maestro, ndr) di ballare qualcosa. Meglio non sentire”.

LA REPLICA DELLA LUCARELLI (DAL NEPAL) – Nonostante si trovi in vacanza in Nepal con il compagno Lorenzo Biagiarelli, la Lucarelli ha risposto (via social) alle parole della Costamagna, prima con un lapidario “madonna ma per star lì a parlare ancora di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitantissime”, poi entrando nel merito delle parole della vincitrice. “Comunque vi ringrazio perché ormai fate tutto voi, non mi devo neppure scomodare a cercare video dello scalda pubblico girati dallo stesso pubblico basito. Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così”, ha scritto replicando alla Costamagna, secondo la quale le reazioni del pubblico in studio erano autentiche. Teoria opposta a quella della giurata, che pochi giorni fa al Corriere aveva detto: “Quest’anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta “scaldato” da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi”. Dal Nepal, la Lucarelli ha poi aggiunto: “Riguardo ‘Selvaggia Lucarelli monopolizza troppo il dibattito’, beh, detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente. Soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da Ballando ho fatto un’unica ospitata da Matano (e Lorenzo una da Bortone). In tre mesi e mezzo. Mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese”.

GUILLERMO MARIOTTO DELUSO DALLA LUCARELLI – Nella discussione a Oggi è un altro giorno è poi entrato a gamba tesa anche Guillermo Mariotto, a proposito del quale la Lucarelli, sempre al Corriere della Sera, aveva detto di essere stata delusa dal suo comportamento. “Io ho deluso lei, ma anche lei ha deluso me”, ha replicato lo stilista, tirando in ballo ancora una volta la questione “conflitto di interessi” e poi spiegando la sua verità. “Io ho una lettura mia delle cose, voi la faccenda degli infortuni la vedete in un’altra ottica, ma è stata la base dei colpi di scena di Ballando questa volta: la Costamagna si infortunava, Montesano lo fanno fuori per altro, Garko che va in crisi per un infortunio, poi rientra e si rompe una gamba. Sono il sale dello show”. Quanto alla Lucarelli, dopo la finale non si sono più sentiti. La pace è distante.