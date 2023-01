Un folle gesto quello del noto cantante Bad Bunny (per il terzo anno il più ascoltato al mondo su Spotify) nei confronti di una sua fan. La ragazza si era avvicinata per fare una foto col suo idolo, che per tutta risposta ha gettato via il telefono. In queste ore sta circolando sui social un video dove si vede l’artista camminare circondato da alcuni fan. Una di loro decide di immortalare il momento ma la reazione del cantante spiazza tutti. Bad Bunny, in modo inaspettato, prende il telefono della fan e lo lancia in mare.

Il pubblico si è subito diviso tra chi sostiene il cantante dicendo che la ragazza ha invaso la sua privacy e chi invece ha accusato l’artista accusandolo di aver reagito esageratamente. Repentino è stato il tweet del 28enne: “Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi e dirmi qualcosa, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo“.