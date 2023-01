È stato definito un colpo da record, come riportato anche sul giornale online La Repubblica, il furto da 2,5 milioni di euro avvenuto nel milanese. Ad essere coinvolti sono stati l‘imprenditore anglo australiano Karim Kalaf, 39 anni, e la sua compagna Galina Genis, 34 anni, influencer e modella russa. Degli autori ancora nessuna traccia. Il colpo messo in atto l’11 novembre scorso è stato reso noto solamente nelle ultime ore. Una mossa strategica quella attuata dagli investigatori nella speranza di trovare più facilmente i ladri e recuperare l’ingente bottino.

Tornati da Dubai, dopo aver passato due settimane di totale relax, tra ristoranti e feste sontuose, Karim e Galina hanno trovato una sorpresa che non avrebbero mai voluto ricevere. La loro villa, con vista Stadio San Siro, era messa completamente a soqquadro. Dei beni preziosi in loro possesso, regolarmente certificati ma non assicurati, neanche una traccia. I ladri hanno rovistato ovunque, in ogni stanza dell’abitazione, fino a trovare la cassaforte. Per poterla aprire l’hanno tagliata in due con un flessibile svuotandola completamente. Al suo interno preziose collane, sfarzosi anelli e orologi extra lusso (Patek Philippe, Cartier, Bulgari e Chopard sono solo alcune delle marche).

Fortuna vuole che non siano state trovate le chiavi delle numerose macchine possedute da Karim. Nel garage l’imprenditore aveva una Lamborghini Urus una Ferrari Portofino, due costosissime auto che avrebbero fatto salire vertiginosamente il totale del furto da record.

Al momento nel registro degli indagati non c’è alcun nome. Chi ha fatto irruzione nella villa sapeva bene come muoversi e cosa cercare. Agli investigatori del commissariato Bonola la giovane coppia ha raccontato che durante la vacanza hanno ricevuto una telefonata da parte del custode che segnalava una porta finestra aperta. All’interno della villa, però, non sembrava esserci nulla di strano.