Succede. Rientra tra quei piccoli momenti di infelcità quotidiana che vorremmo non capitassero mai anche se c’è di peggio. Molto di peggio. Una cosa da niente, che però fa un po’ arrabbiare: il parrucchiere che sbaglia la tinta. Certo quello che è capitato a Cosenza è davvero l’estrema conseguenza di un errore nel quale tante chiome sono state coinvolte. I fatti: una donna decide di farsi i capelli per la serata di Capodanno 2023 e va dal suo storico parrucchiere. Che però sbaglia a schiarire e la donna si trova non bionda, ma con striature argento tendenti al bianco. “Ti avevo detto bionda, non bianca”, la sua affermazione riportata da Leggo, che racconta la storia. Da lì, tassello dopo tassello, insulto dopo insulto, è scoppiaata la rissa e il parrucchiere e la cliente sono arrivati alle mani. Necessario l’intervento dei carabinieri, la donna è andato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza con alcune escoriazioni. Per un pugno di tinta per capelli…