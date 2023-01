Durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio di Domenica In, il noto astrologo Paolo Fox e la padrona di casa Mara Venier si sono lasciati andare ad un siparietto piccante. Dal quale è emerso che Fox non è sposato. Fox, durante le previsioni astrali per il 2023, stava parlando del segno del Capricorno e della possibilità che ha quest’ultimo di convolare a nozze nell’agosto dell’anno prossimo. Mara Venier, cogliendo la palla al balzo, non si è lasciata sfuggire l’occasione per fare una battutina: “Tu sei sposato?“. Con un leggero imbarazzo e un pizzico di ironia, l’astrologo, ha risposto: “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”.

Incuriosita ancora di più, la conduttrice cerca di approfondire l’argomento: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”. A quest’ulteriore domanda Paolo risponde: “No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario?” domanda, continuando: “E si vede che alcuni dopo un po’ possono pensarci al matrimonio. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?“. Felice dalla domanda ricevuta Mara esclama: “No, io ti sposo“.

Volendo continuare la conversazione, Mara aggiunge: “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia“. Una previsione, la prima che è stata fatta all’astrologo, alla quale Paolo Fox non ha potuto non commentare: “Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi.”

Aggiungendo poi un ulteriore pizzico di pepe alla quale la conduttrice non viene meno: “L’acquario non cerca tanto l’intimità, il sesso brutale” e tra tante risate Mara ha chiosato “Niente sesso, eh lo so”, un allusione fatta la marito Nicola Carraro ma che ha subito specificato essere una semplice battuta.