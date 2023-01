Un messaggio di speranza e coraggio. La top model lodigiana Bianca Balti si è mostrata sui social nuda con i segni della doppia mastectomia preventiva. L’intervento drastico, voluto dalla Balti, si è svolto al Providence Saint Joseph Medical Center in California l’8 dicembre scorso ed è stato eseguito per ridurre drasticamente (con percentuali prossime allo 0) la possibilità di tumore al seno.

La Balti ha pubblicato sui social, con la didascalia “Nuovo anno, nuova me. Dopotutto i gatti potrebbero avere dieci vite”, tre foto che la ritraggono nuda e di profilo con la mano sinistra sul seno destro. Sono visibili anche le cicatrici legate alla doppia mastectomia. La top model aveva annunciato di aver preso questa decisione la scorsa estate, quando ha scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1 (BReast CAncer gene 1). Una volta terminato l’intervento aveva commentato: “Eccomi, mi hanno dato anche il reggiseno rosa. Sono uscita ora, è andato tutto bene. Avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata e mi hanno dato degli antidolorifici”. Fino alle foto mostrate per il nuovo anno. Nel mondo dello Spettacolo a che Angelina Jolie nel 2013 si è sottoposta a una mastectomia bilaterale e all’asportazione di tube e ovaie. L’attrice aveva scoperto di avere una mutazione genetica ereditata dalla madre, morta a 56 anni per cancro alle ovaie.