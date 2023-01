L’Oroscopo di Paolo Fox per il 2023: ecco i grafici segno per segno (e mese per mese) direttamente da “I Fatti Vostri”

Paolo Fox ha dato le sue previsioni per il 2023 a I Fatti Vostri, su RaiDue, come da tradizione.

ARIETE

Per l’Ariete il 2022 è stato all’insegna dell’attesa. Un’attesa di qualcosa, un’attesa che le cose si sbloccassero. Il 2023 nasce con un Giove molto importante e quindi io sono convinto che i primi 6 mesi di quest’anno, come vediamo dal grafico, saranno molto interessanti per coloro che vogliono sviluppare un progetto o che devono saldare dei conti. Se volete liberare la vostra passione vi ricordo che i mesi di febbraio, marzo e aprile sono molto importanti.

TORO

Giove, che in astrologia rappresenta la fortuna e la forza, sarà nel vostro segno da metà maggio. Maggio è il mese delle grandi scelte, delle scelte di lavoro, delle scelte personali. E non dimentichiamo che il Toro da diversi anni, da quattro anni, sta cercando di sbloccare alcune situazioni. Per esempio qualcuno già nel 2022 ha chiuso una storia oppure ha cambiato percorsi di lavoro. Quindi voi che maturate le grandi decisioni lentamente, con questo Giove da metà maggio nel segno avrete modo di fare quello che desiderate.