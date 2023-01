I fatti: l’account Instagram di Rolling Stone ha pubblicato un post che sembra un post di Vasco Rossi: “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno!”. E fin qui tutto nell’ordine di sinceri auguri molto graditi. Poi l’aggiunta: “Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita“. Ecco l’inghippo. Perché nell’immagine c’è Tiziano Ferro con in braccio una delle sue due figlie. Che cosa è accaduto? Non che serva essere dei Miss Marple della Rete e infatti l’ipotesi più probabile è anche quella più gettonata dai follower della rivista musicale: “Ma Vasco e Tiziano hanno il social media manager in comune?”, “L’anno del SMM di Vasco e Tiziano è iniziato nel migliore dei modi”, “Lo ricordavo diverso Vasco… Auguri al SMM che deve aver brindato un po’ troppo”, si legge. Insomma, è davvero così? I due artisti hanno affidato alla stessa persona la gestione dei canali social?