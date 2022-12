FQMagazine è il rotocalco del fattoquotidiano.it. Un prodotto editoriale online di successo (pare brutto dirlo ma tant’è, e poi a fine anno Paolo Fox suggerisce di autocelebrarsi appena appena mentre si sta in equilibrio su una gamba sola e ci si tocca la punta del naso). La media pagine viste è di 30 milioni al mese e i contenuti di largo pubblico si armonizzano a quelli di qualità come linee melodiche affini. A coordinare il Regno tre donne, (io), Ilaria Mauri ed Erminia Guastella. A rendere possibile FQMagazine, un gruppo di collaboratori che possiamo definire senza paura di smentita “il meglio che c’è” (e d’altronde vale lo stesso per il grande team del fattoquotidiano.it nella sua interezza). Come mai abbiamo deciso di pubblicare i pezzi più letti e quelli più rappresentativi? Perché abbiamo la sensazione che le classifiche siano un ghiotto contenuto da spulciare tra una fetta di panettone e un digestivo Antonetto. Più seriamente, perché vogliamo condividere con voi lettori la varietà di quelle che vengono chiamate soft news: gossip, curiosità, storie, televisione, musica, temi che a volte non sono affatto soft, interviste (tutti i video del talk Programma li trovate sui canali social del Fattoquotidiano.it, un grazie speciale ad Andrea Conti)…

La meraviglia della varietà. E la possibilità di scegliere. Buon 2023 a tutti voi!

I pezzi più letti di FQMagazine del 2022

“Francesco Totti e Ilary Blasi si separano dopo 17 anni di matrimonio: lui si è innamorato di un’altra, lei ha avuto un flirt”

Bruno Barbieri e l’incubo di lavorare sulle navi da crociera: “Preparavo 30 uova per la Bernese a mano, se si fossero smontate ti buttavano in mare”

Fiorello lascia Sanremo, Amadeus lo richiama ma lui è categorico: “La mia avventura al Festival finisce qui”

Porzio vs Cracco, il pizzaiolo napoletano prova la margherita dello chef: “Conto da 51 euro”. Ecco la sua recensione

Francesco Facchinetti: “Se non avessi una Rolls da 400mila euro non uscirei di casa. Ho un disturbo della personalità narcisista”

Due influencer a seno scoperto davanti alla Venere di Botticelli. Gli Uffizi: “È evidente che sono entrate a giacche chiuse”

“Alina Kabaeva è incinta e aspetta una bambina, Putin è andato fuori di sé quando l’ha saputo: ‘Ho già troppe femmine!’”

Chi sono e cosa fanno le mogli milionarie degli oligarchi russi: il destino dei loro patrimoni legato alle sanzioni, ma c’è chi ci guadagna

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco vincono il Festival con “Brividi”. Seconda Elisa, poi Morandi. Ecco la classifica completa. Il Premio della Critica a Massimo Ranieri

Influencer russa rompe uno smartphone e butta via i vestiti: “Sanzioni alla Russia? Posso vivere lo stesso”

I pezzi più rappresentativi del 2022: chi siamo, dove andiamo, cosa portiamo (…)

Totti non ha restituito le borse a Ilary Blasi: è stata lei a trovarle nella spa di casa dopo aver chiamato un fabbro (esclusiva FQMagazine) (di Giuseppe Candela)

Leonardo Sciascia, la figlia Anna Maria lo racconta: “Pianse a dirotto quando morì Pasolini. Gli intellettuali e la politica? Oggi siamo tutti allineati” (di Simona Griggio)

L’addio di Alessandro Michele a Gucci: “Le nostre strade si separano, prospettive differenti”. Si chiude così un ciclo rivoluzionario per la Moda (di Ilaria Mauri)

Maya, Nostradamus e Baba Vanga: mettiamo la parola fine alle fake news sulle profezie dei veggenti (di Davide Turrini)

Jennifer Aniston dà un’importante lezione: farsi i cazz* propri sulle gravidanze altrui è sempre una saggia scelta (di Claudia Rossi)

Tiziano Ferro a FqMagazine: “Sono cresciuto in una società che mi ha fatto credere che essere gay fosse un difetto. Sanremo in gara? Escluso, già quando vado ospite…” (di Andrea Conti)

“Con tutti i problemi che ci sono perché parlate del matrimonio di Matano?”: caro Francesco Benigno, proviamo a spiegartelo (di Francesco Canino)

Perché le taglie nell’abbigliamento non sono davvero per tutti? Sui social monta la protesta: “Non c’è niente di più grande della taglia L”, “Io mi chiedo, su chi li testate questi pantaloni” (di Paolo Aruffo)

Simona Ventura a FQMagazine: “A ‘Ultima Fermata’ direi sì altre 30 volte, serve rodaggio. Agnelli ha detto che sono stata la peggior giudice di XFactor? Non so chi sia, ha avuto culo coi Maneskin” (di Giuseppe Candela)